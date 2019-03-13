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13 Haziran 2019, Perşembe
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'dan 'a tam destek

Ersun Yanal'dan Eljif Elmas'a tam destek

'de 'ın son haftalardaki formu tartışmaya başlanmıştı. Makedon oyuncuya hocası sahip çıktı.

İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında performansıyla beklentilerin uzağında kalan 'a hocası sahip çıktı. Ağır eleştirilerin hedefinde kalan 19 yaşındaki futbolcusuyla özel bir görüşme yapan Teknik Direktörü , "Hatalarından ders çıkarmalısın. Kendine daima güven. Sen Fenerbahçe'nin geleceğisin. Daha fazla çalışman ve hatalarından ders alman gerekiyor. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 13.3.2019
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