Spor Toto Süper Lig'de müthiş yarış
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hem zirvede hem de dipte çok çekişmeli maçlar oynanıyor.
Başakşehir haftanın maçında Fenerbahçe engelini geçti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 9 haftaya 8 puanlık avantajla girmeyi bildi.
Galatasaray'ın amansız takibi sürüyor. Her hafta Başakşehir'den sonra oynayan Aslan, rakibinin peşini bırakmıyor. Antalya karşısında mükemmel oyun ile 5 fark geldi.
Beşiktaş çok kaçırdığı mücadelede 3 puana üstün Japon teknolojisi Kagawa ile uzandı. Trabzonspor da Nwakaeme ve Sosa ile kazandı.
FENERBAHÇE SALLADI YIKAMADI
Süper Lig'de lider Başkaşehir ile Fenerbahçe arasındaki maç merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler ikinci yarı Başakşehir'i teslim aldı ancak hücumda Zajc inanılmaz fırsatları harcadı. Karşılaşmanın sonunda dengeyi bulan Başakşehir, Volkan Demirel'in hatasında Napoleoni ile ağları sarstı, kritik 3 puan daha aldı. Bir büyük maçın daha ikinci yarısını etkili oynayan Kanarya yenilmesine rağmen alkışı aldı. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra yeni bir şampiyon çıkacak mı bunu hep beraber kalan haftalarda göreceğiz. Ancak Aslan kolay kolay teslim olacağa benzemiyor.
GALATASARAY PES ETMİYOR
Cimbom tarihinde daha önce defalarca gerçekleştirdiği gibi şampiyonluğu çok istiyor. Ancak Başakşehir'in kazandığı haftalarda sadece aradaki puan farkını bir başka deyişle umutlarını koruyor. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yıldızlaştığı maçta Antalya'yı 5 golle geçti. Diagne'nin gol atması herkesi sevindirdi. Beşiktaş, Konyaspor karşısında gergin bir maç oynadı. 90 dakikaya gollerden çok tribün protestosu damga vurdu. Kartal çok kaçırdı, Konya kalecisi Serkan 10 top kurtardı ta ki Shinji Kagawa'ya kadar. Japon yıldız son anlarda füze gibi vuruşla Kartal'ı 3 puana taşıdı. Beşiktaş öncelikle Şampiyonlar Ligi biletini kovalıyor.
PENALTIYI SOSA ATINCA...
Trabzonspor, Göztepe deplasmanından sonra evinde Akhisar engelini de aşmayı bildi. İlk yarısında iki takım kalecisi Uğurcan ve Lukac yıldızlaştı. İkinci yarıda bordomavililer, Nwakaeme ve Sosa ile kazandı. Trabzonspor'da Hugo Rodallega penaltıyı Sosa'ya bırakınca 3 puan da geldi. Çaykur Rizespor, yenilgi nedir unutan Kayserispor'u da affetmedi. Okan Buruk ve öğrencileri, sarı-kırmızılı ekibi 3'leyerek gönderdi. Alanyaspor, Sergen Yalçın ile 8. basamağa kadar yükseldi. Bu formlarını sürdürürlerse en az 1-2 sıra daha çıkabilirler. Sivas, Özer Hurmacı'nın organizatörlüğünde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.
HAFTANIN ASİSTİ
EFECAN - ALANYASPOR
Cisse'nin boş kaleye attığı golde müthiş bir asist yaptı. Son çizgiye kadar inip çok iyi kesti. Topa ne kaleci ne savunma dokundu. Cisse ağları rahatlıkla buldu.
HAFTANIN KURTARIŞI
MUSLERA-GALATASARAY
Uruguaylı eldiven kusursuz bir maç oynadı. Art arda müthiş kurtarışlar yaptı. Diego'nun şutunda meşin yuvarlağa uzanışı ve çelişi mükemmel bir kareydi.
HAFTANIN TAKIMI
ÇAYKUR RİZE | Karadeniz ekibi, yenilgiyi unutan Kayserispor'a şans tanımadı. Vedat Muriç'in yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 3 golle devirdi. Rize'de artık yüzler gülüyor.
HAFTANIN SÖZÜ
AYKUT KOCAMAN | Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında penaltılarının verilmediğini ilginç sözlerle açıkladı. İşte Kocaman'ın o ifadeleri: "Necip'in Amir'in dizine net hamlesi var. Bu pozisyon çok net bir penaltı. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bu hep bize oluyor."
HAFTANIN OLAYI
BİR MAÇTA 4 PENALTI ÇALINDI | Alanyaspor'un evinde BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan tam 4 kez penaltı noktasını gösterdi. Alanya'da Cisse 2 penaltı kaçırdı. Welinton ise ağları buldu. BB Erzurumspor da karşılaşmadaki tek golünü beyaz noktadan buldu. Sunu meşin yuvarlağı kalenin ortasına sert vurdu, gol oldu.
HAFTANIN YORUMU - TURGAY DEMİR
Galatasaray-Antalya
Antalyaspor ligin en garip takımı. Savunma zaafları var. Beşiktaş ve Galatasaray'dan 11 gol yediler. Galatasaray'da Onyekuru ve Diagne'nin gol atması onlara büyük moral oldu. Cimbom'un umutları hala sürüyor.
Beşiktaş-Atiker Konya
Taraftar protestosu maçın önüne geçti. O şartlarda Konyaspor gibi zorlu bir rakibi yenmek önemliydi. Beşiktaş da bunu başardı. Kagawa günü kurtaran adamdı. Japon 'yapıştırmaya' devam ediyor.
Başakşehir-Fenerbahçe
Başakşehir şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçti. Fenerbahçe'yi tek devrede yendiler. İkinci yarıda oyunun hakimi olan Kanarya maçı çevirebilecek fırsatları değerlendiremedi. Artık Başakşehir için rahatlıkla 'ŞAMPİ' diyebiliriz hatta sonuna bir de 'YO' ekleyebiliriz. Fenerbahçe'nin kaderiyse önümüzdeki maçlara kaldı.
Trabzonspor-Akhisar
Trabzonspor ne üstteki yarıştan kopuyor ne de tam olarak yarışın içine giriyor. Akhisar maçını kazanmaları önemliydi. Sezonun geri kalanında istikrarlı giderlerse ilk 3 için daha büyük bir iddiaya sahip olabilirler.
Çaykur Rize-Kayseri
Okan hoca ve öğrencileri tam gaz gidiyorlar. Hikmet hoca ile yeni bir hava yakalayan Kayserispor'u da yenmeyi başardılar. Karadeniz temsilcisi sezon başı bu havayı yakalasa şampiyonluk yarışının içinde olurdu!
CEZA TAHTASI
Kırmızı Kart
Yok
Sarı Kart
David Braz (Sivas) Serdar Aziz (Fenerbahçe) Sunu (Erzurum) Yusuf (Trabzonspor) Tarkan (Kasımpaşa) Fofana (Konya) Eren (Y.Malatya)
Emre (Başakşehir) Deniz (Kayserispor)
İNENLER
VOLKAN DEMİREL
Kalecilerin futbol ömrü daha uzun ancak artık bir yerde "Tamam" demek gerekiyor. Eski Volkan, yediği 2 gole de izin vermezdi.
EROL BULUT
Gelecek vaat eden bir hoca olarak görülüyordu. Devre arasında forvet Boutaib gidince planları şaştı. Hala bir çözüm üretemedi.
LORIS KARIUS
Alman eldiven, kariyerini inkar eder kötülükte maçlar oynuyor. Güneş'in "Tolga Zengin olsa hemen oynatırım" demesi işin özeti.
ÇIKANLAR
ÖZER HURMACI
Yeteneğine ihanet eden oyunculardandı. Sivasspor'un bu haftaki galibiyetinde 2 güzel asist yaptı. Geçmişi hatırlattı.
SERGEN YALÇIN
Sergen Yalçın'ın öğrencileri çıkışlarını sürdürüyor. Bu hafta da BB Erzurum'u yendiler. Sergen Yalçın farkını yine hissettirdi.
MUSLERA
Hakkında gitsin kampanyaları başlatılmıştı. Cevabı sahada verdi. Uruguaylı file bekçisi 7 kurtarışla yıldızlaştı.
HAFTANIN HOCASI | OKAN BURUK
Genç çalıştırıcı takım kötü giderken sakindi "Devre arası yapacağımız transferlerle her şey farklı olacak" demişti. Dediğini de yaptı. Rize, Başakşehir (22) ve Galatasaray'dan (20) sonra 19 puanla ikinci yarının zirve yapan takımlarndan oldu. Bunda başrol kesinlikle teknik direktör Okan Buruk'a ait.
HAFTANIN HAKEMİ | ARDA KARDEŞLER
GALATASARAY-ANTALYA
Cimbom'un evinde Antalyaspor'u devirdiği maç hakem Arda Kardeşler'i zorlayacak seviyede değildi. Kritik kararlar vermek zorunda kalmaması Kardeşler'in hakem şansıydı. Rahat maçın altından kalkmayı bildi.
Fatih Terim kariyerinde 9. kez bir maçı 5-0 kazandı. 8 defa ile rekoru paylaştığı Şenol Güneş'i geçti.
Beşiktaşlı Kagawa tam bir keskin nişancı. Japon yıldızın kaleyi bulan 3 şutu da ağlarla buluştu.
Alanyaspor forveti Cisse'nin penaltı ısrarı sürüyor. Bu sezon kullandığı 4 penaltıyı da kaçırdı.
Fenerbahçe bu sezon dış sahada çok kötü bir performans sergiledi. Sadece 1 galibiyet alabildi.
Nwakaeme, Trabzonspor'un ligde kaydettiği 7 golün 5'ine direkt etki yaptı. 53 kez fileleri sarsarken, 2 de asisti var.
- 13.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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