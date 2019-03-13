Spor Toto Süper Lig'de müthiş yarış

Başakşehir haftanın maçında Fenerbahçe engelini geçti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 9 haftaya 8 puanlık avantajla girmeyi bildi.



Galatasaray'ın amansız takibi sürüyor. Her hafta Başakşehir'den sonra oynayan Aslan, rakibinin peşini bırakmıyor. Antalya karşısında mükemmel oyun ile 5 fark geldi.



Beşiktaş çok kaçırdığı mücadelede 3 puana üstün Japon teknolojisi Kagawa ile uzandı. Trabzonspor da Nwakaeme ve Sosa ile kazandı.



FENERBAHÇE SALLADI YIKAMADI



Süper Lig'de lider Başkaşehir ile Fenerbahçe arasındaki maç merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler ikinci yarı Başakşehir'i teslim aldı ancak hücumda Zajc inanılmaz fırsatları harcadı. Karşılaşmanın sonunda dengeyi bulan Başakşehir, Volkan Demirel'in hatasında Napoleoni ile ağları sarstı, kritik 3 puan daha aldı. Bir büyük maçın daha ikinci yarısını etkili oynayan Kanarya yenilmesine rağmen alkışı aldı. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra yeni bir şampiyon çıkacak mı bunu hep beraber kalan haftalarda göreceğiz. Ancak Aslan kolay kolay teslim olacağa benzemiyor.



GALATASARAY PES ETMİYOR



Cimbom tarihinde daha önce defalarca gerçekleştirdiği gibi şampiyonluğu çok istiyor. Ancak Başakşehir'in kazandığı haftalarda sadece aradaki puan farkını bir başka deyişle umutlarını koruyor. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yıldızlaştığı maçta Antalya'yı 5 golle geçti. Diagne'nin gol atması herkesi sevindirdi. Beşiktaş, Konyaspor karşısında gergin bir maç oynadı. 90 dakikaya gollerden çok tribün protestosu damga vurdu. Kartal çok kaçırdı, Konya kalecisi Serkan 10 top kurtardı ta ki Shinji Kagawa'ya kadar. Japon yıldız son anlarda füze gibi vuruşla Kartal'ı 3 puana taşıdı. Beşiktaş öncelikle Şampiyonlar Ligi biletini kovalıyor.



PENALTIYI SOSA ATINCA...



Trabzonspor, Göztepe deplasmanından sonra evinde Akhisar engelini de aşmayı bildi. İlk yarısında iki takım kalecisi Uğurcan ve Lukac yıldızlaştı. İkinci yarıda bordomavililer, Nwakaeme ve Sosa ile kazandı. Trabzonspor'da Hugo Rodallega penaltıyı Sosa'ya bırakınca 3 puan da geldi. Çaykur Rizespor, yenilgi nedir unutan Kayserispor'u da affetmedi. Okan Buruk ve öğrencileri, sarı-kırmızılı ekibi 3'leyerek gönderdi. Alanyaspor, Sergen Yalçın ile 8. basamağa kadar yükseldi. Bu formlarını sürdürürlerse en az 1-2 sıra daha çıkabilirler. Sivas, Özer Hurmacı'nın organizatörlüğünde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.



HAFTANIN ASİSTİ



EFECAN - ALANYASPOR



Cisse'nin boş kaleye attığı golde müthiş bir asist yaptı. Son çizgiye kadar inip çok iyi kesti. Topa ne kaleci ne savunma dokundu. Cisse ağları rahatlıkla buldu.



HAFTANIN KURTARIŞI



MUSLERA-GALATASARAY



Uruguaylı eldiven kusursuz bir maç oynadı. Art arda müthiş kurtarışlar yaptı. Diego'nun şutunda meşin yuvarlağa uzanışı ve çelişi mükemmel bir kareydi.



HAFTANIN TAKIMI



ÇAYKUR RİZE | Karadeniz ekibi, yenilgiyi unutan Kayserispor'a şans tanımadı. Vedat Muriç'in yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 3 golle devirdi. Rize'de artık yüzler gülüyor.



HAFTANIN SÖZÜ



AYKUT KOCAMAN | Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında penaltılarının verilmediğini ilginç sözlerle açıkladı. İşte Kocaman'ın o ifadeleri: "Necip'in Amir'in dizine net hamlesi var. Bu pozisyon çok net bir penaltı. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bu hep bize oluyor."



HAFTANIN OLAYI



BİR MAÇTA 4 PENALTI ÇALINDI | Alanyaspor'un evinde BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan tam 4 kez penaltı noktasını gösterdi. Alanya'da Cisse 2 penaltı kaçırdı. Welinton ise ağları buldu. BB Erzurumspor da karşılaşmadaki tek golünü beyaz noktadan buldu. Sunu meşin yuvarlağı kalenin ortasına sert vurdu, gol oldu.



HAFTANIN YORUMU - TURGAY DEMİR

Galatasaray-Antalya



Antalyaspor ligin en garip takımı. Savunma zaafları var. Beşiktaş ve Galatasaray'dan 11 gol yediler. Galatasaray'da Onyekuru ve Diagne'nin gol atması onlara büyük moral oldu. Cimbom'un umutları hala sürüyor.



Beşiktaş-Atiker Konya



Taraftar protestosu maçın önüne geçti. O şartlarda Konyaspor gibi zorlu bir rakibi yenmek önemliydi. Beşiktaş da bunu başardı. Kagawa günü kurtaran adamdı. Japon 'yapıştırmaya' devam ediyor.



Başakşehir-Fenerbahçe



Başakşehir şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçti. Fenerbahçe'yi tek devrede yendiler. İkinci yarıda oyunun hakimi olan Kanarya maçı çevirebilecek fırsatları değerlendiremedi. Artık Başakşehir için rahatlıkla 'ŞAMPİ' diyebiliriz hatta sonuna bir de 'YO' ekleyebiliriz. Fenerbahçe'nin kaderiyse önümüzdeki maçlara kaldı.



Trabzonspor-Akhisar



Trabzonspor ne üstteki yarıştan kopuyor ne de tam olarak yarışın içine giriyor. Akhisar maçını kazanmaları önemliydi. Sezonun geri kalanında istikrarlı giderlerse ilk 3 için daha büyük bir iddiaya sahip olabilirler.



Çaykur Rize-Kayseri



Okan hoca ve öğrencileri tam gaz gidiyorlar. Hikmet hoca ile yeni bir hava yakalayan Kayserispor'u da yenmeyi başardılar. Karadeniz temsilcisi sezon başı bu havayı yakalasa şampiyonluk yarışının içinde olurdu!



CEZA TAHTASI



Kırmızı Kart

Yok

Sarı Kart

David Braz (Sivas) Serdar Aziz (Fenerbahçe) Sunu (Erzurum) Yusuf (Trabzonspor) Tarkan (Kasımpaşa) Fofana (Konya) Eren (Y.Malatya)

Emre (Başakşehir) Deniz (Kayserispor)

İNENLER



VOLKAN DEMİREL

Kalecilerin futbol ömrü daha uzun ancak artık bir yerde "Tamam" demek gerekiyor. Eski Volkan, yediği 2 gole de izin vermezdi.



EROL BULUT

Gelecek vaat eden bir hoca olarak görülüyordu. Devre arasında forvet Boutaib gidince planları şaştı. Hala bir çözüm üretemedi.



LORIS KARIUS

Alman eldiven, kariyerini inkar eder kötülükte maçlar oynuyor. Güneş'in "Tolga Zengin olsa hemen oynatırım" demesi işin özeti.



ÇIKANLAR



ÖZER HURMACI

Yeteneğine ihanet eden oyunculardandı. Sivasspor'un bu haftaki galibiyetinde 2 güzel asist yaptı. Geçmişi hatırlattı.



SERGEN YALÇIN

Sergen Yalçın'ın öğrencileri çıkışlarını sürdürüyor. Bu hafta da BB Erzurum'u yendiler. Sergen Yalçın farkını yine hissettirdi.



MUSLERA

Hakkında gitsin kampanyaları başlatılmıştı. Cevabı sahada verdi. Uruguaylı file bekçisi 7 kurtarışla yıldızlaştı.



HAFTANIN HOCASI | OKAN BURUK



Genç çalıştırıcı takım kötü giderken sakindi "Devre arası yapacağımız transferlerle her şey farklı olacak" demişti. Dediğini de yaptı. Rize, Başakşehir (22) ve Galatasaray'dan (20) sonra 19 puanla ikinci yarının zirve yapan takımlarndan oldu. Bunda başrol kesinlikle teknik direktör Okan Buruk'a ait.



HAFTANIN HAKEMİ | ARDA KARDEŞLER



GALATASARAY-ANTALYA



Cimbom'un evinde Antalyaspor'u devirdiği maç hakem Arda Kardeşler'i zorlayacak seviyede değildi. Kritik kararlar vermek zorunda kalmaması Kardeşler'in hakem şansıydı. Rahat maçın altından kalkmayı bildi.



Fatih Terim kariyerinde 9. kez bir maçı 5-0 kazandı. 8 defa ile rekoru paylaştığı Şenol Güneş'i geçti.



Beşiktaşlı Kagawa tam bir keskin nişancı. Japon yıldızın kaleyi bulan 3 şutu da ağlarla buluştu.



Alanyaspor forveti Cisse'nin penaltı ısrarı sürüyor. Bu sezon kullandığı 4 penaltıyı da kaçırdı.



Fenerbahçe bu sezon dış sahada çok kötü bir performans sergiledi. Sadece 1 galibiyet alabildi.



Nwakaeme, Trabzonspor'un ligde kaydettiği 7 golün 5'ine direkt etki yaptı. 53 kez fileleri sarsarken, 2 de asisti var.