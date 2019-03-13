Spor Toto Süper Lig gündemi (12.03.2019) – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Spor Toto Süper Lig gündemi (12.03.2019)

gündemi (12.03.2019)

Spor Toto Süper Lig gündemi (12.03.2019)

'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BAŞAKŞEHİR DEVLERİ SOLLADI
Lider , Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında en az gol yiyen takım oldu. 25 maçta 12 gol yiyen turuncu-lacivertliler, 0,48 ortalama tutturdu. İkinci; 17 golle, 0,56'yla Liverpool oldu. Başakşehir, , , ve gibi devleri de geride bıraktı.

KONYASPOR'DA HAKEM TEPKİSİ
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, maçında verilmeyen penaltı ve aleyhlerine verilen hatalı kararlarla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Kulluk özetle, "Bu kaçıncı sonucu etkileyen hata... Bıktık, usandık artık yeter!" ifadelerini kullandı.

DERBİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü 16.00'da oynanması planlanan -Alanya maçının, gün ve saati değiştirildi. Maçın, Başkan 'ın Antalya programı nedeniyle 16 Mart Cumartesi günü 19.00'a alındığı duyuruldu.

LIMA ŞOKU!
'da A.Gücü maçında oyundan alınmasını protesto eden Lima, disiplinsiz hareketleri nedeniyle tarafından kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Timsah'ta 24 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

BADJİ MASKE TAKACAK
Ankaragücü maçında yüzüne darbe alan Badji'nin çene kemiğinde çatlak olduğu belirlendi. Senegalli'nin, G.Saray maçında maskeyle oynayacağı bildirildi.

YENİ 4 EYLÜL STADI FİNALE HAZIR
finaline 16 Mayıs Perşembe günü ev sahipliği yapacak, Yeni 4 Eylül Stadı'nın çimlerine adeta bebek hassasiyetiyle bakılıyor. 27 bin 500 seyirci kapasiteli stadın Stadyum Müdürü Fatih Şimşek, finale kadar eksiklerin tamamlanacağını söyledi.

  1. 13.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Süper Lig gündemi (12.03.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN