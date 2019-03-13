Spor Toto Süper Lig gündemi (12.03.2019)

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



BAŞAKŞEHİR DEVLERİ SOLLADI

Lider Başakşehir, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında en az gol yiyen takım oldu. 25 maçta 12 gol yiyen turuncu-lacivertliler, 0,48 ortalama tutturdu. İkinci; 17 golle, 0,56'yla Liverpool oldu. Başakşehir, Manchester City, PSG, Juventus ve Atletico Madrid gibi devleri de geride bıraktı.



KONYASPOR'DA HAKEM TEPKİSİ

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı ve aleyhlerine verilen hatalı kararlarla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Kulluk özetle, "Bu kaçıncı sonucu etkileyen hata... Bıktık, usandık artık yeter!" ifadelerini kullandı.



DERBİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü 16.00'da oynanması planlanan Antalya-Alanya maçının, gün ve saati değiştirildi. Maçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya programı nedeniyle 16 Mart Cumartesi günü 19.00'a alındığı duyuruldu.



LIMA ŞOKU!

Bursa'da A.Gücü maçında oyundan alınmasını protesto eden Lima, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Samet Aybaba tarafından kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Timsah'ta 24 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.



BADJİ MASKE TAKACAK

Ankaragücü maçında yüzüne darbe alan Badji'nin çene kemiğinde çatlak olduğu belirlendi. Senegalli'nin, G.Saray maçında maskeyle oynayacağı bildirildi.



YENİ 4 EYLÜL STADI FİNALE HAZIR

Ziraat Türkiye Kupası finaline 16 Mayıs Perşembe günü ev sahipliği yapacak, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın çimlerine adeta bebek hassasiyetiyle bakılıyor. 27 bin 500 seyirci kapasiteli stadın Stadyum Müdürü Fatih Şimşek, finale kadar eksiklerin tamamlanacağını söyledi.