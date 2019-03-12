Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
12 Mart 2019, Salı
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü sahasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 12.03.2019
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