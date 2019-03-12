Cevad Prekazi: Fenerbahçe'nin çok kötü oyuncuları var
12 Mart 2019, Salı
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: 'nin çok kötü oyuncuları var

Cevad Prekazi: Fenerbahçe'nin çok kötü oyuncuları var

'ın unutulmaz futbolcularından , tarihinin en kötü sezonunu yaşayan 'nin durumunu değerlendirdi. Prekazi, "Fenerbahçe'de Comolli diye bir sportif direktör var, çok kötü futbolcular getirdi." yorumunda bulundu.

Prekazi, 'de zor günler geçiren 'yle ilgili de yorum yaparak, şunları kaydetti: "Fenerbahçe'nin maalesef çok kötü oyuncuları var. Fenerbahçe'de Comolli diye bir sportif direktör var, çok kötü futbolcular getirdi. Fenerbahçe'nin şu an bana göre en iyi futbolcusu 18 yaşındaki Eljif Elmas. Şimdi Moses geldi. O da çok iyi futbolcu ama böyle büyük bir camia kesinlikle bu durumda olmamalı. Maalesef bu durumlara gelindi. Fenerbahçe'ye bu durum asla yakışmaz. Bana göre Türk futbolunda 'Dört büyükler' hep en üst sıralarda olmalı. Bazen yukarıya oynayan başka takımlar da çıkabilir ama Türk futbolunun aynası bu takımlardır."

"Galatasaray karanlık gecede Kadıköy'de kupa kaldırdı"
Prekazi, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, sarı-kırmızılıların 20 yıllık hasreti bitirebileceğini belirtti.

Derbi maçlarda sonuçların ne olacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini anlatan Prekazi, "Galatasaray için 20 yıldır orada kazanamamak kötü bir olay. Sonuçta unutmamak lazım ki Galatasaray karanlık bir gecede orada kupa kaldırdı. Maç berabere bitti ama şampiyon oldu Galatasaray. Bu derbide ne sonuç çıkacağı belli olmaz." diye konuştu.

Arda Turan:

  1. 12.03.2019
  2. Güncelleme: 12.03.2019 14:31
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