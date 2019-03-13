Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ikinci yarıda 7’nci sırada
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, göreve geldikten sonra iddialı sözler sarfetmişti. Fenerbahçe'nin puan tablosunda bu sıralamayı haketmediğini belirten Yanal: İkinci yarının şampiyonu olacağız açıklamasını yapmıştı. Fakat sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısındaki puan durumu göz önüne alındığında topladığı 12 puanla 7.sırada.
Ersun Yanal göreve geldiğinde ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlar arasında olacaklarını ifade etmişti. Sezonun ikinci devresinde şimdiye dek toplam 12 puan alabilen sarı lacivertliler, 2. yarıda en fazla puan toplayan takımlar arasında Başakşehir, Galatasaray, Rizespor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor'un arkasında kaldı.
- 13.3.2019
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