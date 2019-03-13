Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ikinci yarıda 7’nci sırada - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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'lı ikinci yarıda 7’nci sırada

Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ikinci yarıda 7’nci sırada

teknik direktörü , göreve geldikten sonra iddialı sözler sarfetmişti. Fenerbahçe'nin puan tablosunda bu sıralamayı haketmediğini belirten Yanal: İkinci yarının şampiyonu olacağız açıklamasını yapmıştı. Fakat sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısındaki puan durumu göz önüne alındığında topladığı 12 puanla 7.sırada.

göreve geldiğinde ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlar arasında olacaklarını ifade etmişti. Sezonun ikinci devresinde şimdiye dek toplam 12 puan alabilen sarı lacivertliler, 2. yarıda en fazla puan toplayan takımlar arasında , , Rizespor, , Aytemiz ve 'un arkasında kaldı.

  1. 13.3.2019
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