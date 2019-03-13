Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ikinci yarıda 7’nci sırada

Ersun Yanal göreve geldiğinde ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlar arasında olacaklarını ifade etmişti. Sezonun ikinci devresinde şimdiye dek toplam 12 puan alabilen sarı lacivertliler, 2. yarıda en fazla puan toplayan takımlar arasında Başakşehir, Galatasaray, Rizespor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor'un arkasında kaldı.