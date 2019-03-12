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Fenerbahçe'de 'bahar' temizliği!
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçiren Fenerbahçe'de sezon sonu 14 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 12 futbolcunun kesinlikle takımdan gönderilmesini istediği 2 futbolcu içinse henüz net kararını vermediği ifade edildi.
12 Mart 2019 Salı 19:33 Güncelleme: 12.03.2019 19:48
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Ersun Yanal, Başakşehir maçının ardından, "Bazı oyuncularımız burada oynamanın ağırlığını kaldıramıyorlar, Fenerbahçe forması giymek kolay değil" diyerek büyük değişim olacağının sinyalini verdi.
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