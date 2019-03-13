Fenerbahçe'de kale yine Harun Tekin'in!

Volkan'ın kadro dışı kaldığı dönemde kaleyi koruyan Harun Tekin'in 26. haftadan itibaren tekrar eldivenleri giyeceği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal, göreve geldiği günden bu yana Süper Lig'de ilk kez Harun'a forma verecek.



SKRTEL SEZON SONU YOLCU



3. sezonuna girdiği Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Martin Skrtel, yeni anlaşmaya yanaşmadı. Sarı-lacivertlilerin 1 yıllık mukavele ve şu anda kazandığı ücretin (3.5 milyon euro) yarısını önerdiği Slovak stoperin, bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Birçok kulübün listesinde yer alan 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.



HERKES ONU KONUŞUYOR



Fenerbahçe U17 Takımı'nın formasını giyen Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir maçındaki performansıyla konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı maçta bir gol atan 16 yaşındaki futbolcu, çalımları, pasları ve şık hareketleriyle öne çıktı. Ömer'in performansının kısa bir bölümünün yer aldığı video, dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



EKİCİ 11'E, ZAJC KULÜBEYE



Sakatlığının ardından formayı Zajc'a kaptıran Mehmet Ekici, Sivas maçırda 11'deki yerini alacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Başakşehir maçında iki net fırsattan yararlanamayan Slovenyalı'yı kulübeye çekeceği öğrenildi. Yanal'ın tekrar Mehmet'e forma vereceği kaydedilirken, yıldız futbolcu da idmanlarda performansı ve hırsıyla dikkat çekiyor.



SİVASPOR'A ŞANS TANIMIYOR



26. haftada Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibine Kadıköy'de şans tanımıyor. Sarı-lacivertliler, 2005-06 sezonundan bu yana Sivasspor ile taraftarı önünde oynadığı 12 lig maçının 10'undan zaferle ayrıldı. Kanarya, kırmızı-beyazlılara karşı 1 yenilgi alırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.