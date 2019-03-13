Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'dan öz eleştiri!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, son Başakşehir mağlubiyeti sonrası hedefteki isimlerden biri olmuştu. Performansıyla eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ligdeki durumu nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Toparlanmamız ve ayağa kalkmamız gerekir. Şu bir gerçek ki, bu takıma yakışmayacak bir konumdayız. Gösterilen tepkilere ve eleştirilere de saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımda büyük bir moral bozukluğu ve güven kaybı olduğu gerçek. Bizi her şartta destekleyen taraftarlarımızı üzüyoruz. Futbolcular olarak buralardan kurtulmak için artık elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor."



MOSES'A BİR HALLER OLDU



Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'a bir haller oldu. Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında öne çıkan isimlerden olan Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı son 3 karşılaşmada ise hayal kırıklığı yaşattı. son Başakşehir çerçeveyi bulan 1 şutu olmayan yıldız oyuncu, 2 de isabetsiz ortayla 90 dakikayı tamamladı.