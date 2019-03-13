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13 Haziran 2019, Perşembe
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'de 'dan öz eleştiri!

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'dan öz eleştiri!

maçından sonra eleştirilen Tolgay, “’ye yakışmayacak konumdayız. Artık elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız” dedi.

Ara transfer döneminde 'tan transfer edilen , son mağlubiyeti sonrası hedefteki isimlerden biri olmuştu. Performansıyla eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, 'nin ligdeki durumu nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Toparlanmamız ve ayağa kalkmamız gerekir. Şu bir gerçek ki, bu takıma yakışmayacak bir konumdayız. Gösterilen tepkilere ve eleştirilere de saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımda büyük bir moral bozukluğu ve güven kaybı olduğu gerçek. Bizi her şartta destekleyen taraftarlarımızı üzüyoruz. Futbolcular olarak buralardan kurtulmak için artık elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor."

MOSES'A BİR HALLER OLDU

'den 1.5 yıllığına kiralanan 'a bir haller oldu. Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında öne çıkan isimlerden olan Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı son 3 karşılaşmada ise hayal kırıklığı yaşattı. son Başakşehir çerçeveyi bulan 1 şutu olmayan yıldız oyuncu, 2 de isabetsiz ortayla 90 dakikayı tamamladı.

  1. 13.3.2019
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