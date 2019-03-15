Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından her iki tek teknik heyetin verdiği demeçleri sizin için derledik.
15 Mart 2019 Cuma 23:45
Güncelleme: 16.03.2019 00:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
SİVASSPOR CEPHESİ
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Öne geçtikleri karşılaşmada yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını ifade eden Ersel Uzğur, "Sivasspor olarak bu akşam iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştılar. Her bölgede baskı yaptılar, top kazandılar, öne de geçtik."
"Ama bunun ardından yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü. Bizim adımıza üzücü. Hakemin oluşturduğu faulden sonra gol yedik. Sivasspor böyle oynadığı ve mücadele ettiği sürece daha iyi yerlere gelecektir."
"Ben kendi adıma oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
"HİÇBİR OYUNCUMUZU KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"
Kone'nin antrenman eksiği olduğunu belirten Uzğur, "Kone bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen hafta sakat olmasına rağmen bizimle beraber olmak istedi. Bu hafta antrenmanların 1-2'sine katıldı."