Nilüfer Belediye evinde güldü
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay)
Setler: 19-25, 25-18, 25-17, 25-17
Süre: 101 dakika (25, 24, 26, 26)
- 10.03.2019
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