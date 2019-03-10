Nilüfer Belediye evinde güldü
10 Mart 2019, Pazar
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Nilüfer Belediye evinde güldü

Nilüfer Belediye evinde güldü

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında sahasında 'ı 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim

: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)

: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay)

Setler: 19-25, 25-18, 25-17, 25-17

Süre: 101 dakika (25, 24, 26, 26)

  1. 10.03.2019
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