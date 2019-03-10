Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi
10 Mart 2019, Pazar
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'nde normal sezon sona erdi

Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi

Play-off ve baraj etabında mücadele edecek takımlar belli oldu.

Voleybol 'nde normal sezon sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Sezonu genel sıralamada son dört sırada bitiren 4 takım ise baraj etabında mücadele edecek.

Play-off etabında; , , , Maliye Piyango, , , Tokat ve Ziraat yer alacak.

Baraj etabında ise , İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor takımları boy gösterecek.

  1. 10.03.2019
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