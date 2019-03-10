Maliye Piyango kıl payı kazandı
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)
Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15
Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)
- 10.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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