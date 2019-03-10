Maliye Piyango kıl payı kazandı
10 Mart 2019, Pazar
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kıl payı kazandı

Maliye Piyango kıl payı kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında , deplasmanda 'yi 3-2 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber

: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)

: Seganov, Bruno, , , Ali , Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)

Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)

  1. 10.03.2019
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