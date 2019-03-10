Eğirdir Elmaspor kendi evinde Beşiktaş'a boyun eğdi
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, ligin 24. haftasında kendi salon ve seyircisi önünde Beşiktaş'a 2-3’lük set skoruyla mağlup oldu.
Eğirdir Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Eğirdir Elmaspor ilk seti 25-23 önde tamamlayarak set skorunu 1-0 yaptı.
İkinci sette de iyi oynayan Eğirdir Elmaspor elde ettiği 25-23'lük skorla durumu 2-0'a taşıdı.
Beşiktaş, üçüncü sette baskın bir oyun sergileyerek 16-25'lik skorla set saysını 2-1 yaptı.
Dördüncü sette oyundaki ağırlığını sürdüren siyah beyazlı takım, bu seti de 15-25 kazanarak set skorunda eşitliği sağladı.
Maçın kaderinin belirlendiği 5.sete gelindiğinde ise her iki takım da galibiyet için üstün bir perfons ortaya koymasına rağmen, konuk takım sette 10-15'lik skora ulaşarak, maça 2-3 kazanan taraf oldu.
Beşiktaşlı oyuncular maç sonrasında, deplasmandaki galibiyetlerini kutladılar.
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