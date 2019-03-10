Arkas'tan net galibiyet

Efeler Ligi'nin son haftasında Arkas, İstanbul BBSK'yi konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmir ekibi, ilk setten 25- 23'lük üstünlükle ayrıldı. Oyundaki ağırlığını koruyan Arkas, ikinci seti de 25-22 alarak durumu 2-0 yaptı. İstanbul BBSK. ilk iki sete reaksiyon verdi. 25-12 ve 26'lık ezici setlerle skoru eşitledi ve maçı tie-break'e taşıdı. Final setinde 15-11'lik üstünlük sağlayan Arkas, 15. galibiyeti alarak ligi 2. sırada tamamladı. Arkas antrenörü Glenn Hoag maçın ardından, "Son haftayı galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Artık playoff'a odaklandık. Gidebileceğimiz en iyi noktaya ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HALKBANK ÇOK RAHAT: 3-0



Efeler Ligi'ni lider bitirmeyi haftalar önce garantileyen Halkbank, Arhavi Belediye deplasmanında 25-19, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Son şampiyonun play-off'taki rakibi, ligi 8'inici sırada tamamlayan Ziraat Bankası oldu.