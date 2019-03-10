Arkas'tan net galibiyet
10 Mart 2019, Pazar
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'tan net galibiyet

Arkas'tan net galibiyet

İzmir ekibi, İBBSK’yi ağırladığı maçta zor anlar yaşasa da kazanmasını bildi

'nin son haftasında , BBSK'yi konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmir ekibi, ilk setten 25- 23'lük üstünlükle ayrıldı. Oyundaki ağırlığını koruyan Arkas, ikinci seti de 25-22 alarak durumu 2-0 yaptı. İstanbul BBSK. ilk iki sete reaksiyon verdi. 25-12 ve 26'lık ezici setlerle skoru eşitledi ve maçı tie-break'e taşıdı. Final setinde 15-11'lik üstünlük sağlayan Arkas, 15. galibiyeti alarak ligi 2. sırada tamamladı. Arkas antrenörü Glenn Hoag maçın ardından, "Son haftayı galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Artık playoff'a odaklandık. Gidebileceğimiz en iyi noktaya ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HALKBANK ÇOK RAHAT: 3-0

Efeler Ligi'ni lider bitirmeyi haftalar önce garantileyen , Arhavi Belediye deplasmanında 25-19, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Son şampiyonun play-off'taki rakibi, ligi 8'inici sırada tamamlayan Ziraat oldu.

  1. 10.3.2019
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