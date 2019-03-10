Ziraat Bankası Tie-Break'te!

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Aydın BŞB'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Turuncu- beyazlılar, bu sonuçla lig etabını 64.3 puanla lider tamamladı ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Aydın seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği maça Yeon Koung Kim etkili bir oyunla başlayan Eczacıbaşı, ilk seti 25-16'lık skorla kazandı. Ardından 25-16 ve 25-13'lük iki setle 3-0'lık zafere uzanan turuncu-beyazlı ekip, sezonu 62.440 puanlı Vakıfbank'ın önünde 64.3 puanla zirvede tamamladı.



ZİRAAT TİE-BREAK'TE



Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Jeopark Kula Belediye'yi 3-2 mağlup etti. İlk seti 25-9 ev sahibi alırken; Kula, 31-29 ve 25-15'luk setlerle öne geçti. Ziraat, 25-15 ve 15-10'luk setlerle 3-2'lik zafere uzandı.



SEZON SONA ERİYOR



Voleybolda normal sezon heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Efeler Ligi'nde 14.00'te Tokat Belediye ile Maliye Piyango kozlarını paylaşacak,. Sultanlar Ligi'nde günün programı ise şöyle: 14.00: Beşiktaş-Karayolları, 17.30: Nilüfer Belediye-Beylikdüzü, 19.00: Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları.