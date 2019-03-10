Fenerbahçe HalkBank'ı rahat geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftasında Halkbank'a konuk olan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak ligi üçüncü sırada tamamladı. Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Sarı Melekler, hücumda olduğu kadar savunmada da başarılı bir performans sergiledi. Bricio'nun üstün oyunuyla 25-20 kazanan Fenerbahçe, setlerde durumu 2-0'a getirdi.



6. İLE EŞLEŞECEK



İkinci seti kazandıktan sonra rakibinin gardını daha da düşüren sarı-lacivertliler, üçüncü sette de üstünlüğü elden bırakmadı. Seti 25-19 alarak maçın sonucunu 3-0 olarak tayin etti. Samantha Bricio 19, Vargas 13, Eda 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan isimler oldu. Ligi 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda ligi 6. sırada tamamlayan takımla eşleşecek. Rakibi ise bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.



KUPADA GERİ SAYIM SÜRÜYOR



VOleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı. 8 takımın katılacağı finaller, 15 Mart Cuma günü Malatya Merkez Spor Salonu'nda başlayacak. Program şöyle:



ÇEYREK FİNAL



15 Mart Cuma: 12.00: M. Piyango-İstanbul BBSK 14.00: Galatasaray-Tokat Plevne 16.30: Halkbank-Ziraat Bankası 18.30: Arkas Spor-Fenerbahçe 16 Mart Cumartesi: 14.00: 1. yarı final maçı (M. Piyango-İstanbul BBSK maçı galibi / Galatasaray-Tokat Plevne maçı galibi) 17.00: 2. yarı final maçı (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi / Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi)