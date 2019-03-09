Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.
Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
EFELER LİGİ
Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2
Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
- 09.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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