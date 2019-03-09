Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
09 Mart 2019, Cumartesi
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda ile 'nde 22. hafta müsabakaları başladı.

'nde 5, 'nde ise 2 karşılaşma oynandı.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

EFELER LİGİ

Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2

Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3

Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

  1. 09.03.2019
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