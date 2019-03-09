Galatasaray evinde güldü
09 Mart 2019, Cumartesi
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evinde güldü

Galatasaray evinde güldü

Voleybol Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında , 'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

: Antonov, Doğukan Ulu, Venno, , Duff, Muzaffer Yönet (, Onurcan Çakır, Gergye, Emin Gök)

: Caner Çiçekoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Muhammed Ertuğrul, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Tunç Ayhan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-21

Süre: 83 dakika (28, 27, 28)

  1. 09.03.2019
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