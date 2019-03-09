Galatasaray'dan net galibiyet

Sarı-kırmızılılar, 10. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 14. kez mağlup oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmaya iyi başladı. Auguste'yle pota altından basketler bulan ev sahibi takım, top kayıpları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 7. dakikayı 15-10 önde geçti. Konuk ekip, Semih Erden'le boyalı alandan skor üretse de sarı-kırmızılılar, birinci periyodu 22-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe tempolu giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur'un üç sayılık basketiyle 13. dakikada öne geçti: 23-25. Harrison, Hayes ve Auguste'nin art arda kaydettiği sayılarla toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, 17-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 43-27. Ev sahibi ekip, oyun ritmini kaybeden rakibi önünde devreyi 50-37 önde kapattı.

Konuk ekip, ikinci yarıya hücumda etkili bir başlangıç yaptı. Savunma sertliğini de arttıran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Babic, Holloway ve Semih Erden ile peş peşe sayılar bularak 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 54-52. Hayes'in devreye girmesiyle bir kez daha hücumda ritim tutturan Galatasaray Doğa Sigorta, 29. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 65-54. Sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe de 67-56 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 38. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 87-67. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, maçı 93-74 kazandı.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-74 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın büyük bölümünde iyi oynayarak galip geldiklerini ifade etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Erdoğan, hızlı hücumlardan buldukları sayıların çok değerli olduğunu söyledi.

Ertuğrul Erdoğan, yüksek enerjili bir maç geride bıraktıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık sahayı istediğimiz gibi kullandık. Hızlı hücumlardan 30 sayı bulduk. Bu, sıra dışı ve çok önemli. Rakibimizin bu tarafının zayıf olduğunu hafta boyunca konuştuk ve vurguladık. Doğru ataklar yaptık. Kime ne zaman yükleneceğiz bunu iyi seçtik. Maçın içinde inişler çıkışlar oldu. Üçüncü periyodun birkaç dakikasını saymazsak iyi oynadık. Kolay maç olmadı."

Rakiplerinin son haftalarda formda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Onların maçı sonuna kadar getirip kaybettiği karşılaşmalar vardı. Bizi yakaladıklarında tekrar toparlanıp sıçrama yapmamız önemliydi. Biz mücadele gücünden, birlikteliğinden sene başından beri bir şey kaybetmeyen bir takımız. Önümüzdeki hafta Afyon Belediyespor ile deplasmanda oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HAKAN YAVUZ: "HATALARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz, karşılaşmanın başında aleyhlerine verilen kararların takım düzenlerini bozduğunu belirtti.

Karşılaşmada takımının da büyük hatalar yaptığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın Pınar Karşıyaka maçından sonra neden "Konuşmak istemiyorum, konuşursam ceza alırım." dediğini çok net anlamış oldum. Maçın başında bize çalınan düdükler tamamen takım düzenimizi bozdu. Hakemlere olan itirazlarımız haklı ya da haksız olsun sonrasında kararların daha da kötüye gitmesi beni en çok üzen konu."

Hakan Yavuz, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bizler nasıl kendimize hakim oluyorsak hakem arkadaşlar da daha net, görerek, bilerek kararlar vermeli. Hatalarımızı değerlendireceğiz. Bir ivme yakalamıştık. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Maçın içindeki gelişen olaylar çalışmalarımızla örtüşmüyor. Ertuğrul Erdoğan başarılı, kendini kanıtlamış bir antrenör. Onların galibiyetini kutluyorum."



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 16, Heslip 9, Ellis 10, Babic 12, Semih Erden 16, Mehmet Yağmur 9, Caner Topaloğlu 2, Minchev, Sabahattin Can Göndür

1. Periyot: 22-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 67-56