Skandalların adamı Giannakopoulos'tan olay hareket! 

Pana'nın başkanı Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabından paylaştığı videoda spor sonrası 4 sigarayı aynı anda içtiği videoyu yayınladı. Çılgın başkanın bu videosu sosyal medyada gündem oldu.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, daha önce Olympiacos benchine kadın iç çamaşırı bırakmıştı.

EuroLeague'de oynanan Yunan derbisinde (Panathinaikos- Olympiakos) İtalyan ve Polak hakemin, Olympiakos'tan 20 bin Euro sözü aldıklarını ve şike yaptığını iddia eden Giannakopoulos yine ortalığı birbirine katmıştı.

Giannakopoulos daha önce Fenerbahçe ve Obradovic hakkında yaptığı açıklamalarla EuroLeague gündemini epey meşgul etmiş, hatta 5 ay men cezası dahi almıştı.

İŞTE OLAY YARATAN VE YORUM YAĞAN O PAYLAŞIM...