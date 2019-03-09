Skandalların adamı Giannakopoulos'tan olay hareket! 
09 Mart 2019, Cumartesi
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Skandalların adamı Giannakopoulos'tan olay hareket!

Skandalların adamı Giannakopoulos'tan olay hareket!

Daha önce ve Obradovic hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle 5 ay men cezası alan Panathinaikos’un sahibi , yine çok konuşulacak bir olaya imza attı ve sosyal medyanın gündemi oldu.

Pana'nın başkanı , hesabından paylaştığı videoda spor sonrası 4 sigarayı aynı anda içtiği videoyu yayınladı. Çılgın başkanın bu videosu sosyal medyada gündem oldu.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, daha önce Olympiacos benchine kadın iç çamaşırı bırakmıştı.

EuroLeague'de oynanan Yunan derbisinde (Panathinaikos- Olympiakos) İtalyan ve Polak hakemin, Olympiakos'tan 20 bin Euro sözü aldıklarını ve şike yaptığını iddia eden Giannakopoulos yine ortalığı birbirine katmıştı.

Giannakopoulos daha önce ve Obradovic hakkında yaptığı açıklamalarla EuroLeague gündemini epey meşgul etmiş, hatta 5 ay men cezası dahi almıştı.

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  1. 09.03.2019
  2. Güncelleme: 09.03.2019 15:49
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