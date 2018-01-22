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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Giannakopoulos haddini iyice aştı!

    Giannakopoulos haddini iyice aştı!
    Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, İstanbul'da Fenerbahçe Doğuş'a yenildikleri maçın ardından sosyal medyadan olay yaratacak açıklamalar yapmıştı. Giannakopoulos, kendisine tepki gösteren Türk taraftarlara bu kez küfürlü yanıt verdi. Haddini aşan terbiyesiz başkan, "Bir daha ailem hakkında yorum yaparsanız Türkiye'deki evinize gelir sizi s......" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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