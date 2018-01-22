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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’a plaket

    Aziz Yıldırım’a plaket
    Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği'nin 2017 yılı sonu ödül takdim töreni ve değerlendirme toplantısı başkan ile yöneticilerin de katılımıyla Dalyan Kulüp'te gerçekleştirildi. Kahvaltı organizasyonunda, katkılarından dolayı Yıldırım'a plaket verildi. Başkan da eski sporculara plaket takdim etti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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