CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yenilmezlik lideri

    Yenilmezlik lideri
    , 'ın istifa sinyali verdiği karşılaşmasının ardından yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu periyotta 11 resmi karşılaşmaya çıktı, 10'unu kazanıp 1'inde berabere kaldı; ligin en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı oldu. Kanarya; 11'i lig, 4'ü kupa olmak üzere 15 maçtır mağlup olmuyor.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yenilmezlik lideri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN