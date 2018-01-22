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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'nin tek rakibi Arsenal!

    Fenerbahçe'nin tek rakibi Arsenal!
    Fenerbahçe, yaptığı hatalarla Avrupa'yı sallıyor... Sarı-lacivertli ekip, bu sezon 'de en fazla "golle biten" hataları yapan takım. Gole neden olan 7 hata yapan Kanarya'yı Avrupa'nın beş büyük liginde sadece Southampton (8) ve Arsenal (9) geçebildi. Bunun yanı sıra Süper Lig'de son 23 maçın 20'sinde kalesini gole kapatamadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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