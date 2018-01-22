Tek olumlu icraatı golle bitti

Sarı-lacivertli taraftarlar, Göztepe karşısında takım beraberlik golünü yiyince Nabil Dirar'ı ıslıklamaya başladı. Faslı futbolcu, buna rağmen moralini bozmadı, mücadelesini sürdürdü, 90+3'te Kosanovic'in kendi kalesine attığı golün ortasını yaparak maçın kahramanı oldu. O ana kadar 4 ortası boşa giden, 3 top çalıp, 1 kez kaptıran Dirar, 1 kötü kontrol yaptı, 5 kez top ezdi. Dirar'ın ofansif tek icraatı golle sonuçlandı. Aykut Kocaman maçtan sonra, "Dirar'ı hep oynatacağım" demişti.