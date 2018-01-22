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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bir dev uyanıyor

    Bir dev uyanıyor

    karşısında sahada “tank” gibi bir vardı. Dev sambacı, golün dışında da önemli işler yaptı. 10 ikili mücadeleden galip çıktı, 9 hava topu kazandı, kaleye 5 şut çekti

    Fernandao, ligde 317 gün sonra golle tanıştığı maçında sergilediği performansla "helal olsun" dedirtti. Aykut Kocaman'ın sakat Janssen'in yokluğunda Soldado'ya tercih edip ilk 11'de şans verdiği Brezilyalı forvet, formasının hakkını verdi. Tam 10 ikili mücadele ve 9 hava topu kazandı. 5 şut denemesinden 1'i gol 2 isabet bulan sambacı, 1 kilit pas yaptı. 90 dakika sahada kalıp maçı dili dışarda bitiren , her türlü övgüyü hak etti. Tecrübeli futbolcu, "Benim için çok özel bir maç oldu. Yeniden gollerimi sıralamaya başladım. Taraftarla da aramda sıcak bir bağ oluştu. İşler yolunda gidiyor diyebilirim" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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