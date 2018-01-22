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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’da ‘4 maç’ tehlikesi

    Giuliano’da ‘4 maç’ tehlikesi
    Göztepe maçında rakibi ile girdiği ikili mücadelede omzu çıkan Giuliano'da, yapılan tetkikler sonucu 'ikinci derece bağ yaralanması' tespit edildi.

    Omzu yerine oturtulan Brezilyalı yıldızın normalde 2 haftada sahalara dönme şansı vardı ancak bağ yaralanması durumunu daha kritik hale getirdi.

    'nun iyileşmesinin 3-4 haftayı bulabileceği, Trabzon maçının yanı sıra G.Birliği, Başakşehir ve Alanya karşılaşmalarında oynayamama riski olduğu belirtildi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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