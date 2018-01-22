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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şampiyonluk alameti

    Şampiyonluk alameti
    , Göztepe'yi uzatmalarda gelen golle yenmelerinin bir işaret olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Son dakika golleri her zaman şampiyonluk alametidir. Bizim şampiyon olduğumuz 2013-14 sezonunu hatırlayın, kaç tane maçı son dakikada kazandık. Bu hem takıma moral olarak doping etkisi yapar hem de rakipler son dakika golüyle moral bozukluğu yaşar. İnşallah sonu mutlu biter, şampiyonluğa ulaşırız" açıklamasını yaptı.

    Emre BOL
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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