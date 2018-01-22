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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bizim futbolumuz bu

    Bizim futbolumuz bu

    , “Keyif almak ya da keyif vermek amacında değiliz. Dünya futbolu da zaten buraya gidiyor. Kazanalım yeter” dedi

    Fenerbahçe, Göztepe'yi yendi ama futbolu yine eleştirildi. Taraftarlar da oynanan oyundan memnun değil ve bu durum bazen futbolcuları protesto etmeye kadar varıyor. Aykut Kocaman ise sistemini savunmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli teknik direktör, "Bizim oyunumuz artık bu. Keyif almak veya keyif vermek amacında olmayacağız. Zaten dünyada da futbol artık buraya gidiyor. Kazanalım yeter" dedi. Galip gelmek adına gerekirse oyunun belli bölümlerinde sistemlerinden ödün verip risk de alabileceklerini belirten Kocaman, "Kazanmak için her şeyi yapacağız. Gerekirse karambole de döneceğiz. İşin sırrı mücadeleden geçiyor ve ben sahada sergilediğimiz mücadeleden memnunum" şeklinde konuştu.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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