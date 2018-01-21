Islıklanan Dirar zaferi getirdi
GÖZTEPE karşısındaki performansıyla ıslıklanan Dirar, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golde kilit rol oynadı. Kosanovic'in son dakikalarda kendi kalesine attığı golle ortayı yapan Faslı yıldız, sarı-lacivertlilerin kazandığı 3 puana büyük katkı sağladı. Bu arada karşılaşma içinde tribünlerin tepki gösterdiği Dirar'a takım arkadaşları sahip çıktı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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