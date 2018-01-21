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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Islıklanan zaferi getirdi

    Islıklanan Dirar zaferi getirdi
    GÖZTEPE karşısındaki performansıyla ıslıklanan , 'ye galibiyeti getiren golde kilit rol oynadı. Kosanovic'in son dakikalarda kendi kalesine attığı golle ortayı yapan Faslı yıldız, sarı-lacivertlilerin kazandığı 3 puana büyük katkı sağladı. Bu arada karşılaşma içinde tribünlerin tepki gösterdiği Dirar'a takım arkadaşları sahip çıktı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:11
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