İlk ayak tamam
Giuliano ile direğe takılan Kanarya, Fernandao’nun golü ile öne geçti. Göztepe, Poko ile yanıt verdi. Kosanovic’in (k.k.) golü maç fazlasıyla liderliği getirdi
Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenerek ikinci yarıya 3 puanla başladı. Kadıköy'de 34 bin taraftarı önünde maça hızlı giren sarılacivertliler, 14. saniyede gole yaklaştı. Giuliano'nun şutu üst direkten geri döndü. 15'te İsmail'in kornerine kafayı vuran Jose Fernandao, tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0.
ABLUKAYA ALDI
Pes etmeyen Göztepe ikinci yarıda eşitliği yakaladı. 59'da kaptırılan topla gelişen atakta Poko, Volkan'ı mağlup etti: 1-1. Bu dakikadan sonra Kanarya, rakip kaleyi ablukaya aldı. Valbuena ve Soldado'nun oyuna girmesiyle atak üstüne atak geliştiren sarı-lacivertliler, bir türlü son vuruşu yapamadı. Göztepe de kontrataklardan sonuç alamadı. Tam 'maç böyle bitecek' derken 90+3'te galibiyet golü geldi. Dirar'ın ortaladığı topu Milos Kosanovic kendi kalesine gönderdi: 2-1.
AVERAJLA LİDER
PuANINI 36'ya yükselten Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı- lacivertliler, ilk yarının son haftasında 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor mücadelesinden sonra da tam 71 hafta sonra yine maç fazlasıyla lider olmuştu. Göztepe ise 30 puanda kaldı.
SEVİNÇ YUMAĞI OLUŞTURDULAR
Uzatmaların 3. dakikasında gelen galibiyet golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kocaman da derin bir 'Ohh...' çekti. İlk golde ise Fernandao, kenara gelerek sevincini arkadaşları ile paylaştı.
Neustadter'in ıskası yakıyordu!
FENERBAHÇE'NİN yediği golde Roman Neustadter büyük hata yaptı. Rus stoper, topu İsmail'e verdikten sonra ilerideki takım arkadaşlarına bir şeyler anlatırken, İsmail topu tekrar kendisine attı. Bu sırada ileriye baktığı için topu görmeyen Roman, meşin yuvarlağı ıskaladı. Gelişen atakta Poko beraberlik golünü attı.
ABLUKAYA ALDI
Pes etmeyen Göztepe ikinci yarıda eşitliği yakaladı. 59'da kaptırılan topla gelişen atakta Poko, Volkan'ı mağlup etti: 1-1. Bu dakikadan sonra Kanarya, rakip kaleyi ablukaya aldı. Valbuena ve Soldado'nun oyuna girmesiyle atak üstüne atak geliştiren sarı-lacivertliler, bir türlü son vuruşu yapamadı. Göztepe de kontrataklardan sonuç alamadı. Tam 'maç böyle bitecek' derken 90+3'te galibiyet golü geldi. Dirar'ın ortaladığı topu Milos Kosanovic kendi kalesine gönderdi: 2-1.
AVERAJLA LİDER
PuANINI 36'ya yükselten Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı- lacivertliler, ilk yarının son haftasında 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor mücadelesinden sonra da tam 71 hafta sonra yine maç fazlasıyla lider olmuştu. Göztepe ise 30 puanda kaldı.
SEVİNÇ YUMAĞI OLUŞTURDULAR
Uzatmaların 3. dakikasında gelen galibiyet golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kocaman da derin bir 'Ohh...' çekti. İlk golde ise Fernandao, kenara gelerek sevincini arkadaşları ile paylaştı.
Neustadter'in ıskası yakıyordu!
FENERBAHÇE'NİN yediği golde Roman Neustadter büyük hata yaptı. Rus stoper, topu İsmail'e verdikten sonra ilerideki takım arkadaşlarına bir şeyler anlatırken, İsmail topu tekrar kendisine attı. Bu sırada ileriye baktığı için topu görmeyen Roman, meşin yuvarlağı ıskaladı. Gelişen atakta Poko beraberlik golünü attı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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