Kralın dönüşü

galibiyetinde 90 dakikanın adamı tartışmasız'ydu... Sezonun ilk yarısında 3 maçta yalnızca 39 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, 310 gün sonra ilk kez 11'de çıktığı karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrolü oynadı.savunmasına zor anlar yaşatan 1.92'lik forvet, hava toplarında etkili olurken, 14. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Takım arkadaşlarına pozisyonlar da hazırlayan sambacı, sahada kaldığı 90 dakika boyunca hırsı ve enerjisiyle dikkat çeken oyuncular arasındaydı.formayla geçtiğimiz sezondeplasmanında attığı golün ardından tam 317 gün sonra rakip fileleri havalandıran, dün akşamkarşısında şeytanın bacağını kırdı. Bu aradafutbolcu, karşılaşmanın 54. dakikasında rakip ceza sahasında kendisine yapılan faul sonrası hakeme uzun süre penaltı itirazında bulundu. Hakemise golcü futbolcunun itirazlarını önemsemezken, maç devam etti.MAÇIN adamı Fernandao, 90 dakika sonunda kısa ve öz konuştu: "Tekrar sahalara döndüğüm ve 90 dakika oynama fırsatı bulduğum için mutluyum. Sahada her şeyimi verdim ve buna değdi. 3 puanı aldık. Kendimi her zaman hazır tutma gayretindeydim, hocam da güven gösterdi. Takıma gollerle katkı sağlama istiyorum. Her zaman bunun için çalışacağım."yarının son haftalarında yükselen performansıyla 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan İsmail Köybaşı, dün akşam öne çıkan isimlerdi. Fernandao'nun 14. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu olan İsmail, sarı-lacivertlerin hücum organizasyonlarına da katkı sağladı. Oyunun her iki yönünü de kullanan 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla Fenerbahçe 'nin birçok pozisyonunu başlatan oyuncuydu.