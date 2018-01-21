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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Kralın dönüşü

    Kralın dönüşü

    ’nin Brezilyalı yıldızı, tam 310 gün sonra 11’de başladı. Göztepe savunmasına zor anlar yaşatan sambacı, bu sezon ilk golünü attı, sarı-lacivertlilerin zaferinde başrolü rol oynadı

    GÖZTEPE galibiyetinde 90 dakikanın adamı tartışmasız Fernandao'ydu... Sezonun ilk yarısında 3 maçta yalnızca 39 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, 310 gün sonra ilk kez 11'de çıktığı karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrolü oynadı. Göztepe savunmasına zor anlar yaşatan 1.92'lik forvet, hava toplarında etkili olurken, 14. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Takım arkadaşlarına pozisyonlar da hazırlayan sambacı, sahada kaldığı 90 dakika boyunca hırsı ve enerjisiyle dikkat çeken oyuncular arasındaydı.

    317 GÜN SONRA SEVİNDİ
    SARI-LACİVERTLİ formayla geçtiğimiz sezon Alanya deplasmanında attığı golün ardından tam 317 gün sonra rakip fileleri havalandıran Fernandao, dün akşam Göztepe karşısında şeytanın bacağını kırdı. Bu arada Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 54. dakikasında rakip ceza sahasında kendisine yapılan faul sonrası hakeme uzun süre penaltı itirazında bulundu. Hakem Ümit Öztürk ise golcü futbolcunun itirazlarını önemsemezken, maç devam etti.

    Ondan mutlusu yok
    MAÇIN adamı Fernandao, 90 dakika sonunda kısa ve öz konuştu: "Tekrar sahalara döndüğüm ve 90 dakika oynama fırsatı bulduğum için mutluyum. Sahada her şeyimi verdim ve buna değdi. 3 puanı aldık. Kendimi her zaman hazır tutma gayretindeydim, hocam da güven gösterdi. Takıma gollerle katkı sağlama istiyorum. Her zaman bunun için çalışacağım."

    İsmail'e tam puan
    İLK yarının son haftalarında yükselen performansıyla 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan İsmail Köybaşı, dün akşam öne çıkan isimlerdi. Fernandao'nun 14. dakikada attığı golde asisti yapan oyuncu olan İsmail, sarı-lacivertlerin hücum organizasyonlarına da katkı sağladı. Oyunun her iki yönünü de kullanan 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla 'nin birçok pozisyonunu başlatan oyuncuydu.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:11
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