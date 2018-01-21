Kocaman isyan
Teknik direktör Aykut Kocaman, Göztepe karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Islıklayanların önce şunu bilmesi lazım böyle şampiyonluk gelmez. Biz rakip değiliz” dedi
Fenerbahçe Göztepe karşısında çok önemli bir 3 puan alırken teknik direktör Aykut Kocaman takımı ıslıklayanlara isyan etti.
Kocaman, "Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Biz rakip değiliz. Biz de Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz. Bir oyuncu canla başla mücadele ediyor. Hemen ıslıklanması doğru değil. Islıklayanların şunu bilmesi gerekiyor. Böyle şampiyonluk gelmez. İçimizdeki bu çekişmenin bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
Aykut Kocaman, önlerindeki kritik 6 maçlık serinin ilkini kazandıklarını belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet. Maç maç giderek hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Kocaman, "Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Biz rakip değiliz. Biz de Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz. Bir oyuncu canla başla mücadele ediyor. Hemen ıslıklanması doğru değil. Islıklayanların şunu bilmesi gerekiyor. Böyle şampiyonluk gelmez. İçimizdeki bu çekişmenin bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
Aykut Kocaman, önlerindeki kritik 6 maçlık serinin ilkini kazandıklarını belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet. Maç maç giderek hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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