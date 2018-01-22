Robin van Persie imzayı attı
Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Hollanda ligi takımlarından Feyenoord ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
32 numaralı formayı giyecek van Persie'nin, çarşamba günü oynanacak Utrecht maçına hazırlanan takımla birlikte bugün antrenmana çıkacağı ifade edildi.
Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 102 karşılaşmada 50 golü bulunan futbolcu için akşam saatlerinde basına açık imza töreni düzenleneceği de kaydedildi.
2015 yazında transfer olduğu Fenerbahçe ile geçen hafta sözleşmesini fesheden van Persie, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2001'den 2004'e kadar oynamıştı.
Robin van Persie, Feyenoord'la sözleşme imzaladı.https://t.co/9xbHaqw3Sm— Fotomaç (@fotomac) 22 Ocak 2018
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:18
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
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