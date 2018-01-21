F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, Göztepe karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise koşuların ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Yarını izinli geçirecek Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını 23 Ocak Salı günü sürdürecek.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:17
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Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Toplam 2
Yorum
Sorun satmak degil, almak. Tolgayi satarsan yerine türk alman lazim. bu kalitede bir türk futbolcu bulmak cok'da kolay degil.
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 6
Yorum
austin ya zaten 13 yıllık 3-4 verilmedimi buna e ne bu ki 16 flnsa nerde kar.
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 12
Yorum
austin troller damlamış yine.sadece d.özbekmi çalışabilir terimle laf..
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