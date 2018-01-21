Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, Göztepe karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşuların ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını 23 Ocak Salı günü sürdürecek.