CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de mesaisi başladı

    F.Bahçe'de <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> mesaisi başladı

    , 'in 19. haftasında ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

    Diğer oyuncular ise koşuların ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

    Yarını izinli geçirecek Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmasının hazırlıklarını 23 Ocak Salı günü sürdürecek.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN