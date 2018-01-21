Yapmayın, korkuyorlar!
Kaleci Volkan maçtan sonra, Dirar'ı ıslıklayan taraftarlara sitem etti: "Bireysel hatalardan dolayı gol yedik... Çok dertleniyoruz bunlardan. Son dakikalarda atılan golle galip geldik. Seyirci her zaman yanımızda olsun. Biraz da destek olsunlar. Bazı bölümler biz de onlar da duruyoruz. Bu ıslıklamaları yapmayalım. Bu kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bütünüz. Islıklanmalar başlayınca topu ayağına almaktan korkuyor arkadaşlarımız."
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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