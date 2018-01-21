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    21 Ocak 2018, Pazar
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    F.Bahçeli eski futbolcu , Skrtel'e kafa attı!

    F.Bahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin, Skrtel'e kafa attı!

    Fenerbahçe-Göztepe maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

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    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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