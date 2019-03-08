Anadolu Efes'ten görkemli galibiyet

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 2 dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra hücumda Moerman ve Larkin ile üst üste 8 sayı bulan Anadolu Efes, farkı 9 sayıya çıkardı (19-10). Son anlarda savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Larkin'in dış atışlardan bulduğu sayılarla periyodu 24-12 önde tamamladı.



İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Efes, Micic ve Larkin'ın isabetli atışlarıyla farkı 15'e taşıdı (38-23). Barcelona Hanga ve Tomic ile boyalı alandan, Oriola ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar devreye 42-31 önde girdi.

Üçüncü periyotta savunmayı sertleştiren Barca, hücumda da Tomic, Hanga ve Ribas'ın sayılarıyla farkı 4'e indirdi (44-40). Daha sonra hücumda toparlanan ve teknik faullerden kazandığı serbest atışları da sayıya çeviren Efes, farkı tekrar 10 sayıya çıkardı (50-40). Larkin ve Moerman ile son bölümde sayılar kaydeden Efes periyodu 64-53 üstün tamamladı.



Son periyotta Barcelona'nın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-70'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10 yenilgisini aldı. Müsabakanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 37 sayı ile oynayan Larkin olurken, İspanyol ekibinde ise Hanga 14 sayı ile takımına katkı verdi.



Öte yandan ilk maçı 80-65 kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı 22 farkla yendiği için ikili averajda rakibine üstünlük sağladı.



Anadolu Efes, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözü yazılı pankartla sahaya çıktı.



Mücadeleyi ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, Beşiktaş Futbol Takımı kalecilerinden Tolga Zengin de takip etti.

MAÇIN ARDINDAN

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 92-70 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, alınan galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, tüm hafta boyunca maça hazırlandıklarını belirtti.

Ergin Ataman, Barcelona Lassa'nın çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Buraya son 11 maçta 9 galibiyet alarak geldiler. Geçen hafta Real Madrid'i yendiler, İspanya'da kupa kazandılar. Ancak galibiyet sürpriz değildi. Tüm hafta bu maça çalıştık. Pangos ve Heurtel rakibin kilit oyuncularıydı. Biz de tam saha baskı yaparak onları oyundan düşürdük ve ilk yarıda oyun ritmimizi bulduk." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'in çok iyi oynadığına dikkati çeken Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barcelona'nın üç kilit oyuncusu Kuric, Tomic ve Seraphin'di. Biz bugün hücumlarını iyi durdurduğumuzu düşünüyorum. Tomic içerden sayılar buldu ama mücadele ederek onu durdurduk. Hücumda Larkin çok iyi oynadı. Topu iyi dağıttı. Eli sıcak oyuncuyu iyi bulduk. Hiçbir şey henüz garanti değil. Böyle devam etmek istiyoruz. Kalan son 5 maçta 4 galibiyet almalıyız ki ilk dörde girelim. Dörtlü Final'e kalıp kalamayacağımızı önümüzdeki süreç belirleyecek. Bu akşam THY Avrupa Ligi'nin en iyi oynayan ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. İnşallah Dörtlü Final'e gitmek nasip olur."

Mücadelenin play-off havasında geçtiğini aktaran Ataman, "Daha 5 haftalık bir süreç var. Zor maçlar oynuyoruz. Barcelona ile olası play-off eşleşmesi hakkında konuşamam. Bugünkü performansımızı CSKA Moskova maçında da göstermeliyiz. Bu maç bizim için hedef karşılaşma olacak. Bu akşam kulüp tarihinin biletli seyirci rekoru da kırıldı diye biliyorum. Bu atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

PESIC: "BU GECE BİZİM GECEMİZ DEĞİLDİ"

Barcelona Lassa'da başantrenör Svetislav Pesic, Anadolu Efes'in maç boyunca iyi oynayarak kazanmayı hak ettiğini ifade etti.

Bire birlerde iyi oynayamadıklarını aktaran Pesic, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Karşılaşmanın başından sonuna kadar muhteşem oynadılar. Sonuna kadar galibiyeti hak ettiler. Bu da benim takımımla aralarındaki farktı. Bire birlerde kötü oynamamızı iyi kullandılar. Boş atışlarda da iyiydiler. Ritim tutturmayı başaramadık." diye konuştu.

Maça kenardan dahil olan oyunculardan katkı alamadıklarına değinen Pesic, "Anadolu Efes, kenardan dahil olan oyunculardan verim aldı. Birçok problem yaşadık. Savunmada da iyi oynamadık. Bu gece bizim gecemiz değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pesic, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosferin muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Atmosfer onlar için itici güç oldu. Anadolu Efes zaten sezon boyunca iyi basketbol oynayan bir ekip. Biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Sorunu burada yaşadık." şeklinde görüş belirtti.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx, Jurgis Laurinavicius xx

Anadolu Efes: Larkin xxxx 37, Beaubois x, Doğuş x, Motum x, Moerman xxxx 22, Pleiss xx 4, Micic xx 14, Anderson x, Dunston xx 5, Simon xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman xx

Barcelona: Seraphin x 2, Pangos xx 7, Ribas xx 6, Singelton x 2, Hanga xx 14, Blazic x 5, Thomas Huertel x 5, Oriola xx 8, Kuric x, Claver xx 8, Tomic xx 13

Başantrenör: Svetislav Pesic

1. Periyot: 24-12 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-31 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 64-50 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Singelton (34.56) (Barcelona)