Fenerbahçe Beko'ya para cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, ligin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadığı karşılaşmada, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Pınar Karşıyaka'ya 28 bin 750 lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun, aynı hafta Anadolu Efes ile yaptığı müsabakada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya da 18 bin 750 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
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