Fenerbahçe Beko'ya para cezası
08 Mart 2019, Cuma
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Beko'ya para cezası

Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Türkiye Federasyonu () Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ile Beko'ya para cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, ligin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadığı karşılaşmada, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 'ya 28 bin 750 lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, aynı hafta ile yaptığı müsabakada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Beko'ya da 18 bin 750 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

  1. 08.03.2019
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