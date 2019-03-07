Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, transfer istediği bölgeleri ve çalışmak istemediği oyuncuları yönetime bildirdi. İşte Fenerbahçe'de 1 Temmuz 2019'da başlayacak dev transfer operasyonu...
7 Mart 2019 Perşembe 19:36
Güncelleme: 07.03.2019 19:39
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Fenerbahçe bir yandan ligin orta sıralarına yükselmeye çalışırken, diğer taraftan da yeni sezonunun kadro planlanmasını yapmaya başladı.
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Şu an 30'un üzerinde oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler kalan haftalarda 17-18 isimle mücadele edecek.
Bundaki temel sebep ise yeni sezon için çekirdek kadroyu ve omurgayı oluşturmak.
Yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımını oluşturması hedefleniyor.
İşte yeni sezonun iskeletini oluşturacak 11 oyuncu ve yeni kadronun dışında kalan isimlerin durumları...