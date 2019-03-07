Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, transfer istediği bölgeleri ve çalışmak istemediği oyuncuları yönetime bildirdi. İşte Fenerbahçe'de 1 Temmuz 2019'da başlayacak dev transfer operasyonu...
7 Mart 2019 Perşembe 19:36 Güncelleme: 07.03.2019 19:39
Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim

Fenerbahçe bir yandan ligin orta sıralarına yükselmeye çalışırken, diğer taraftan da yeni sezonunun kadro planlanmasını yapmaya başladı.

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Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim

Şu an 30'un üzerinde oyuncusu bulunan sarı-lacivertliler kalan haftalarda 17-18 isimle mücadele edecek.

Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim

Bundaki temel sebep ise yeni sezon için çekirdek kadroyu ve omurgayı oluşturmak.

Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim

Yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımını oluşturması hedefleniyor.

Fenerbahçe'den dev operasyon! Tam tamına 10 isim

İşte yeni sezonun iskeletini oluşturacak 11 oyuncu ve yeni kadronun dışında kalan isimlerin durumları...

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