Binali Yıldırım Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaret etti
07 Mart 2019, Perşembe
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Kulübü’nü ziyaret etti

Binali Yıldırım Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaret etti

ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , ilçe ziyaretlerine bugün ’de devam etti.

'nin doğduğu ilçede Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli ekibin başkanı 'la görüştü.

Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" diye yazdı.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 19:20
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