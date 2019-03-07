Binali Yıldırım Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaret etti
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy’de devam etti.
Fenerbahçe'nin doğduğu ilçede Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'la görüştü.
Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" diye yazdı.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 19:20
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Binali Yıldırım Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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