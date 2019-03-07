İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
07 Mart 2019, Perşembe
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İşte vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak

İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak

borçları için bağış kampanyası başlatıyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe taraftarları eleştirirken, sosyal medyada “’un vizyonu bu muydu?” yorumları yapıldı. ve taraftarları da Fenerbahçe’nin bağış kampanyasını ti’ye aldı...

Başkanı , kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, ve taraftarları eleştirdi. Ttaraftarlar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.

DERT TARAFTARIN OMUZUNDA
Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları bağış kampanyasını ti'ye alırken, Fenerbahçeli taraftarlar ise, "Sportif açıdan üzüntüyü çeken taraftar. Ekonomik açıdan da mı sıkıntıyı taraftar çekecek" ifadelerini kullanıyor.


BURHAN KARAÇAM AÇIKLAMA YAPACAK
Takvim'in haberine göre bağış kampanyasında alt limit 10 TL. Bağış kampanyasıyla ilgili olarak Yapı Kredi Bankası'nın da bir çalışma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe yöneticisi Burhan Karaçam konuyla ilgili açıklama yapacak.

DİNÇKÖK VE KOÇ AİLESİNDEN 15 MİLYON LİRA
Fenerbahçe'de ilk büyük bağışlar ise Dinçkök ve Koç ailelerinden gelecek... Dinçkök ailesinin Fenerbahçe'ye 5 milyon lira, Koç ailesinin ise 10 milyon lira bağış yapacağı öğrenildi.

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