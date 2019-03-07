İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları eleştirdi. Ttaraftarlar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.



DERT TARAFTARIN OMUZUNDA

Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları bağış kampanyasını ti'ye alırken, Fenerbahçeli taraftarlar ise, "Sportif açıdan üzüntüyü çeken taraftar. Ekonomik açıdan da mı sıkıntıyı taraftar çekecek" ifadelerini kullanıyor.



BURHAN KARAÇAM AÇIKLAMA YAPACAK

Takvim'in haberine göre bağış kampanyasında alt limit 10 TL. Bağış kampanyasıyla ilgili olarak Yapı Kredi Bankası'nın da bir çalışma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe yöneticisi Burhan Karaçam konuyla ilgili açıklama yapacak.



DİNÇKÖK VE KOÇ AİLESİNDEN 15 MİLYON LİRA

Fenerbahçe'de ilk büyük bağışlar ise Dinçkök ve Koç ailelerinden gelecek... Dinçkök ailesinin Fenerbahçe'ye 5 milyon lira, Koç ailesinin ise 10 milyon lira bağış yapacağı öğrenildi.