İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Fenerbahçe borçları için bağış kampanyası başlatıyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe taraftarları eleştirirken, sosyal medyada “Ali Koç’un vizyonu bu muydu?” yorumları yapıldı. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da Fenerbahçe’nin bağış kampanyasını ti’ye aldı...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü finansal açıdan ayağa kaldırmak için bağış kampanyası düzenliyor. Yakın zamanda start alacak kampanyayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları eleştirdi. Ttaraftarlar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hep vizyondan bahsediyor. Bahsettiği vizyon kulübe bağış mıydı?" yorumu yaptı.
DERT TARAFTARIN OMUZUNDA
Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları bağış kampanyasını ti'ye alırken, Fenerbahçeli taraftarlar ise, "Sportif açıdan üzüntüyü çeken taraftar. Ekonomik açıdan da mı sıkıntıyı taraftar çekecek" ifadelerini kullanıyor.
BURHAN KARAÇAM AÇIKLAMA YAPACAK
Takvim'in haberine göre bağış kampanyasında alt limit 10 TL. Bağış kampanyasıyla ilgili olarak Yapı Kredi Bankası'nın da bir çalışma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe yöneticisi Burhan Karaçam konuyla ilgili açıklama yapacak.
DİNÇKÖK VE KOÇ AİLESİNDEN 15 MİLYON LİRA
Fenerbahçe'de ilk büyük bağışlar ise Dinçkök ve Koç ailelerinden gelecek... Dinçkök ailesinin Fenerbahçe'ye 5 milyon lira, Koç ailesinin ise 10 milyon lira bağış yapacağı öğrenildi.
- 07.03.2019
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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