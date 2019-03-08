Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
08 Mart 2019, Cuma
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78

Belediyespor-Ankara DSİ: 91-89

Edirnespor-Konyaspor: 88-97

Belediyespor-Bursaspor: 64-77

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56

A Koleji-Yalova VİP Gençlik: 59-73

Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 68-66

Gelişim-Galatasaray Gelişim: 74-70

  1. 08.03.2019
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