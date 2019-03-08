Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78
Artvin Belediyespor-Ankara DSİ: 91-89
Edirnespor-Konyaspor: 88-97
Düzce Belediyespor-Bursaspor: 64-77
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56
A Koleji-Yalova VİP Gençlik: 59-73
Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 68-66
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Galatasaray Gelişim: 74-70
- 08.03.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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