Darüşşafaka'nın çabası yetmedi

Bu sonuçla ev sahibi takım 22. kez sahadan yenik ayrıldı. Konuk ekip ise 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya pota altından bulduğu sayılarla başlayan Panathinaikos, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, Douglas'ın tempoyu artırma çabalarına rağmen çeyrek boyunca pota altını savunmakta zorlandı. Yunanistan ekibi, ilk periyodu 20-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen karşısında pota altından basketler bulmaya devam eden Yunanistan temsilcisi, 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 40-26. Ev sahibi ekip, Eric ve Douglas'ın sayılarının yanı sıra kenardan oyuna dahil olan Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili performansıyla farkın açılmasına engel olsa da Panathinaikos devreyi 46-37 önde kapattı.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Calathes'in etkili oyununa Douglas, Kidd ve Evans'ın sayılarıyla karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, 26. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 51-57. Çeyreğin son anlarında yeniden toparlanan Panathinaikos, final periyoduna 66-53 üstün girdi.

Son çeyreğe de hücumda iyi başlayan Yunanistan ekibi, savunmada ritmini kaybeden Darüşşafaka Tekfen karşısında 36. dakikada farkı 28 sayıya kadar yükseltti: 85-57. Kalan sürede farkı koruyan Panathinaikos, maçı 91-67 kazandı.

Öte yandan, mücadelenin 17. dakikasında yaşanan teknik sorundan dolayı müsabakaya yaklaşık 5 dakika ara verildi.

MAÇIN ARDINDAN

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 91-67 yenilen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, rakibin hızlı hücumlarına karşılık veremedikleri için mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ernak, Yunanistan ekibinin çok iyi forvetlere sahip olduğunu aktardı.

Panathinaikos'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ernak, şöyle konuştu:

"Kötü şut yüzdemizden dolayı hızlı hücumlardan onlara sayılar verdik. Çok iyi karar vericilere ve çok iyi forvetlere sahipler. Biz ne zaman sayı kaçırsak, ilk hızlı hücumda bizi zorladılar. Bu yüzden 91 sayı buldular. Panathinaikos, Gran Canaria karşısında geçen hafta başardığı şeyi bugün de başardı."

PITINO: "BİZ KENDİMİZİ BİLİYORUZ"

Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, boyalı alanda çok etkileyici oynayarak galip geldiklerini söyledi.

THY Avrupa Ligi'ndeki son karşılaşmalarında, maç başına 90 sayı bulduklarına dikkati çeken Pitino, "Modern basketbolda bunu sadece 11 üçlük deneyerek bulmak gerçekten zor iş. Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Pitino, bir basın mensubunun "Karşılaşma içerisinde farklı bir planınız var mıydı?" sorusuna, "Bizim için önemli olan kendimizi bilmek. Biz kendimizi biliyoruz. Dış atışlarda iyi değiliz. Boyalı alanda topla iyi buluşuyoruz. Bu da bizim bazı problemleri aşmamıza yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

ABD'li çalıştırıcı, Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu aktararak, "Son zamanlarda buraya ikinci kez geliyorum. Burada evimde hissediyorum. Ben Manhattanlıyım. Bunu hissetmemin bir sebebi de İstanbul'da trafik olması." şeklinde görüş belirtti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 14, Brown 4, Peiners 12, Evans 8, Oğuz Savaş 7, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Kidd 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Diebler, Eric 11

Panathinaikos: Calathes 10, Kilpatrick 6, Papapetrou 18, Thomas 12, Papagiannis 14, Payne 4, Langford 8, Gist 9, Vougioukas 2, Kalaitzakis, Lekavicius 2, Antetokounmpo 6

1. Periyot: 17-20

Devre: 37-46

3. Periyot: 53-66