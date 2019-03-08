Dünya'nın sporu! (07.03.19)

ANADOLU EFES RÖVANŞI İSTİYOR



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Barcelona'yı ağırlıyor. 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maç, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. İlk yarıda 80-65 kaybeden Efes'in koçu Ergin Ataman, rövanşı almak istediklerini dile getirdi.



UEFA İSTANBUL'DA



UEFA üyesi 55 federasyonun genel sekreter ve profesyonellerinin katıldığı Genel Sekreterler Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Açılışta konuşan TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Birlik olarak, bizi geleceğe taşıyacak dinamik fikirleri geliştireceğimize eminim" dedi.



ÇİZME'DEN ÇAKIR'A TEPKİ



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'nun, Roma'yı 3-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt Çakır, İtalyanlar'ın tepkisini çekti. Roma'nın penaltısının verilmediğini belirten Corriere Dello Sport, "Utanç" manşetiyle çıkarken Tuttosport, " Bunun adı hırsızlık" diyerek tepkisini gösterdi.



KADINLAR SATRANÇTA ZİRVEDE



Türkiye'deki 4 milyon 983 bin 506 lisanslı sporcunun, 1 milyon 679 bin 471'ini kadınların oluşturduğu açıklandı. Satranç Federasyonu, 293 bin 725 lisanslı kadın sporcu sayısıyla ilk sırada yer aldı. 187 bin 834 ile voleybol ve 159 bin 66 ile tekvando, satrancın ardından sıralandı.



LEBRON, JORDAN'I GEÇTİ



Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geçti. NBA'de skorer listesi şöyle: Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), LeBron James (32 bin 311), Michael Jordan (32 bin 292 sayı).



JİLETLİ MANSUR ÇALAR FUTBOLDAN MEN EDİLDİ



PFDK, Sakarya maçında rakip oyuncuları jiletle yaraladığı iddia edilen Amed'li Mansur Çalar'a, 4 yıl men verdi. Ceza 3 yılı aştığı için ömür boyu hak mahrumiyetine çevrildi. Muhlis İstemi 5, Muhammed Özdemir 4; Sakarya'lı Serkan Odabaşoğlu da 5 maç ceza aldı.



KISA... KISA... KISA...

2014'ten bir restorana 19 bin TL'lik borcu kalan Denizli'ye haciz geldi. Başkan Ali Çetin, "Banka hesapları işlem yapamaz hale geldi" dedi.



3.Lig 2. Grup'ta Kırşehir, Altındağ ve Kırşehir'i mağlup ederek 3'te 3 yapan Karşıyaka, hem zirve yarışına şekil verdi hem de play-off için umutlandı.



Kırmızı Grup'ta 3-0'lık Sivas Bld. zaferiyle zirveye çıkan Menemen'in hocası Suat Kaya, şampiyonluk özlemine son vereceklerini söyledi.