Yeni nesil Ferguson!
Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi saf dışı bırakan Manchester United, Solskjaer’in performansıyla eski günlerine dönüş sinyali veriyor.
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'le tarih yazmaya devam ediyor. Kulübün sembollerinden olan Norveçli teknik adam yönetiminde, 141 yıllık kulüp tarihinde ilk kez üst üste 8 dış saha maçını kazanan Kırmızı Şeytanlar'ın son kurbanı PSG oldu. Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin büyük yatırımlar yaptığı Fransız ekibi karşısında ilk maçı 2-0 kaybeden ManU, deplasmanda 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar göreve getirilen ve Sir Alex Ferguson'un ardından çöküşe geçen Ada ekibini şaha kaldıran 46 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun süreli kontrat yapılmasına kesin gözle bakılıyor.
- 8.3.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
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Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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