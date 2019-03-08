Yeni nesil Ferguson!

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'le tarih yazmaya devam ediyor. Kulübün sembollerinden olan Norveçli teknik adam yönetiminde, 141 yıllık kulüp tarihinde ilk kez üst üste 8 dış saha maçını kazanan Kırmızı Şeytanlar'ın son kurbanı PSG oldu. Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin büyük yatırımlar yaptığı Fransız ekibi karşısında ilk maçı 2-0 kaybeden ManU, deplasmanda 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar göreve getirilen ve Sir Alex Ferguson'un ardından çöküşe geçen Ada ekibini şaha kaldıran 46 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun süreli kontrat yapılmasına kesin gözle bakılıyor.