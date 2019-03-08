Yeni nesil Ferguson!
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Yeni nesil Ferguson!

Yeni nesil Ferguson!

Yeni nesil Ferguson!

’nde ’yi saf dışı bırakan , Solskjaer’in performansıyla eski günlerine dönüş sinyali veriyor.

, Ole Gunnar Solskjaer'le tarih yazmaya devam ediyor. Kulübün sembollerinden olan Norveçli teknik adam yönetiminde, 141 yıllık kulüp tarihinde ilk kez üst üste 8 dış saha maçını kazanan Kırmızı Şeytanlar'ın son kurbanı oldu. Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin büyük yatırımlar yaptığı Fransız ekibi karşısında ilk maçı 2-0 kaybeden ManU, deplasmanda 3-1 kazanarak 'nde çeyrek finale yükseldi. Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar göreve getirilen ve 'un ardından çöküşe geçen Ada ekibini şaha kaldıran 46 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun süreli kontrat yapılmasına kesin gözle bakılıyor.

  1. 8.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni nesil Ferguson! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN