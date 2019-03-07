Çukurova Avrupa'dan galibiyetle döndü!
Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Famila Schio takımını 79-75 yendi.
Vicenza kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 22-17, ilk devresi ise 41-36 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Famila Schio, son 10 dakika öncesi de 5 sayılık farkı (59-54) korudu. Bitime 6 dakika kala 11 sayı geride olan (70-59) Çukurova Basketbol, kalan süredeki etkili oyunuyla maçı 79-75 kazandı.
Yarı finale yükselen takım, 14 Mart Perşembe günü Mersin'de oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
- 08.03.2019
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Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
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KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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