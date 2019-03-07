Çukurova Avrupa'dan galibiyetle döndü!
07 Mart 2019, Perşembe
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Çukurova Avrupa'dan galibiyetle döndü!

Çukurova Avrupa'dan galibiyetle döndü!

, FIBA Kadınlar çeyrek final ilk maçında İtalya'nın takımını 79-75 yendi.

Vicenza kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 22-17, ilk devresi ise 41-36 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

, son 10 dakika öncesi de 5 sayılık farkı (59-54) korudu. Bitime 6 dakika kala 11 sayı geride olan (70-59) , kalan süredeki etkili oyunuyla maçı 79-75 kazandı.

Yarı finale yükselen takım, 14 Mart Perşembe günü 'de oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

  1. 08.03.2019
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