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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , Giannakopoulos haberlerini yalanladı

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>, Giannakopoulos haberlerini yalanladı

    Başkanı , Panathinaikos Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu yönünde çıkan haberlerini yalanladı.

    'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bir gazetede yer alan, Başkanımız 'ın Panathinaikos Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu iddiaları yalandır. Söz konusu şahsın başkanımızı aradığı ve haberde geçen diyaloglar tamamıyla gerçek dışıdır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:56
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