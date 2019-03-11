Fatih Terim'den Şenol Güneş yanıtı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in 2 maçlığına milli takımı yönetecek olmasıyla ilgili yöneltilen soruya Terim, "Ya kardeşim, Şenol Hoca'yla anlaşmış mı milli takım? Anlaşmış. Görevinin başında mı Konu TFF ile Beşiktaş'ı ilgilendirir, benim bir şey demem yanlış olur. Ortada da öyle abartılacak bir şey yok." dedi.
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