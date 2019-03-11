Fatih Terim'den Şenol Güneş yanıtı!
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fatih Terim'den Şenol Güneş yanıtı!

Fatih Terim'den Şenol Güneş yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in 2 maçlığına milli takımı yönetecek olmasıyla ilgili yöneltilen soruya Terim, "Ya kardeşim, Şenol Hoca'yla anlaşmış mı milli takım? Anlaşmış. Görevinin başında mı Konu TFF ile Beşiktaş'ı ilgilendirir, benim bir şey demem yanlış olur. Ortada da öyle abartılacak bir şey yok." dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
11 Mart 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN